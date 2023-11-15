اكتشف الثمرة المعجزة التي أحبها الرسول وتقيك من أمراض القلب وهشاشة العظام وتعمل كمضاد حيوي !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - البلح الأسود: فوائد صحية لا تُعد ولا تُحصى

تُعتبر البلح الأسود من الفواكه اللذيذة والمفيدة، حيث يمدُّ أجسامنا بالطاقة اللازمة للقيام بأعمالنا اليومية، وهو خاصة مهم خلال شهر الصيام المبارك. تحتوي هذه الفاكهة على العديد من الفوائد الصحية والمميزات الرائعة، وخاصة بالنسبة للنساء خلال فترة الحمل. في هذا المقال، سنتعرف على أفضل فوائد البلح الأسود الصحية.

صحة الجهاز الهضمي

يعتبر البلح الأسود من أكثر الثمار غنىً بالألياف، مما يجعله مفيدًا لتحسين حركة الأمعاء وعملية الهضم. كما يساعد على تجنب الاضطرابات الهضمية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البلح الأسود على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على التخلص من فضلات الجسم بشكل صحي.

علاج الأنيميا

يُعرف البلح الأسود بأنه غني بالبروتينات والحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. وهو يساعد في إنتاج مادة الهيموجلوبين التي تنقل الأكسجين في الدم. وبفضل هذه الفوائد، يعتبر البلح الأسود علاجًا فعالًا للاشتباه بالأنيميا وفقر الدم، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. ويُنصح مرضى السكري باستهلاك البلح الأسود كجزء من حمياتهم الغذائية.

الوقاية من أمراض القلب

يحتوي البلح الأسود على نسبة عالية من المعدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم دقاته. كما يحافظ على مرونة الشرايين. وبالتالي، يعتبر البلح الأسود مهمًا للوقاية من أمراض القلب المختلفة.

مضاد حيوي طبيعي

وفقًا للدراسات، تحتوي النواة والقشرة الخارجية للبلح الأسود على مركبات تعادل فعالية المضادات الحيوية. وتُظهر هذه المركبات قدرة كبيرة على القضاء على العدوى البكتيرية.

الوقاية من هشاشة العظام

يحتوي البلح الأسود على العديد من المواد المفيدة مثل السيلينيوم والمنغنيز والمغنسيوم والنحاس والفسفور، والتي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها. تلك المواد تساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتسريع عملية شفاء الكسور..