"اكتشف الزر الذي يثير حماس الجميع ويكشف خبايا وأسرار الأنفاق الرهيبة"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحملة الإسرائيلية في غزة: هدفها القضاء على حركة حماس

على الرغم من الحملة الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثاني، مخلفة أكثر من 11 ألف ضحية، إلا أن محللين يؤكدون أنها لم تحقق الكثير من أهدافها بالقضاء على حركة حماس. إسرائيل التي قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وفق المكتب الإعلامي لحكومة غزة، لم تحقق تقدما حتى اليوم بمعضلة الأنفاق وهي العائق الأكبر أمامها ولخطورة المعركة على ما يبدو تعتمد تل أبيب على القصف الجوي وحرب الشوارع حتى اللحظة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

التحدي الكبير: الأنفاق المخفية في غزة

يعاني قطاع غزة من مزالق مروعة يعلمها الجنود الإسرائيليون ويتوقعون خطورتها من حرب المدن، كالكمائن الشاهقة، وخطوط الرؤية المقطوعة، والأهم الأنفاق المفخخة عند المداخل. وبينما تشق القوات البرية الإسرائيلية طريقها إلى الأمام في غزة، يبقى الخطر الأكبر يكمن تحت الأقدام. فمقاتلو حركة حماس بنوا متاهة من الأنفاق المخفية التي يعتقد البعض أنها تمتد عبر معظم إن لم يكن كل قطاع غزة. وهي الأراضي التي يسيطرون عليها إلا أنها ليست مجرد أنفاق، حيث تلتف الممرات تحت مناطق سكنية كثيفة، وتسمح للمقاتلين بالتحرك بحرية بعيدا عن أعين العدو.

الأنفاق: تحويل الهجوم الإسرائيلي إلى "حرب عصابات"

تحول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "حرب عصابات" كما يعتقد الباحثون. فإلى جانب الأنفاق، هناك أيضا مخابئ لتخزين الأسلحة والغذاء والماء، وحتى مراكز قيادة. وتوجد فتحات واسعة بما يكفي للمركبات وتعمل الأبواب والبوابات ذات المظهر العادي كنقاط دخول مقنعة. مما يسمح لمقاتلي حماس بالتنقل وتنفيذ هجماتهم بفاعلية وبعيدا عن أعين العدو.

تحت الأرض: نظام الأنفاق في غزة

تعتبر الأنفاق في غزة جزءًا أساسيًا من استراتيجية حماس لمواجهة إسرائيل. تمتد هذه الأنفاق عبر الحدود بين غزة وإسرائيل وتستخدم بشكل رئيسي لتهريب السلع والأسلحة والمقاتلين. ومع ذلك، فإن إسرائيل تعتبر هذه الأنفاق تهديدًا أمنيًا وتقوم بتفكيكها بشكل دوري.

كيف يعمل النظام الأنفاقي في غزة؟

تعتبر الأنفاق في غزة هياكل خرسانية مسلحة تستخدم لأغراض متعددة. فهي تستخدم كملاجئ للمقاتلين وغرف تخطيط ومستودعات ذخيرة وأماكن للأسرى. وتعد تفكيك هذه الأنفاق جزءًا أساسيًا من استراتيجية إسرائيل للقضاء على قيادة حماس.

التحديات التي تواجهها إسرائيل في تفكيك الأنفاق

تواجه إسرائيل التحديات العديدة في تفكيك الأنفاق في غزة. فعندما تغزو القوات الإسرائيلية غزة، يجب عليها العثور على مداخل الأنفاق التي غالبًا ما تكون مخفية في أقبية المباني المدنية. وتؤدي هذه المداخل إلى أنفاق مبطنة بالخرسانة. ويقول الخبراء إن طول هذه الأنفاق عادة ما يكون ستة أقدام ونصف وعرضها ثلاثة أقدام، مما يجعل من الصعب على القوات الإسرائيلية التحرك من خلالها.

استراتيجية حماس في مواجهة تفكيك الأنفاق

تستخدم حماس تكتيكات متنوعة لمواجهة تفكيك الأنفاق في غزة. فهي تحاول إخفاء مداخل الأنفاق وتبطيء عمليات البحث والتدمير. وقد تستخدم أيضًا تكتيكات غير متوقعة لتدمير الأنفاق على الأرض.

استنتاج

تشكل الأنفاق في غزة تحديًا كبيرًا لإسرائيل. فعلى الرغم من جهودها المستمرة لتفكيك الأنفاق، إلا أن حماس تستمر في استخدامها كجزء من استراتيجيتها العسكرية. ومع استمرار هذه الصراعات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من القضاء على هذا التهديد بشكل دائم..