شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حسناء تشعل السعودية بطلب غريب ومدهش.. تنتظر بفارغ الصبر عريس يستحق 100 ألف دولار فورية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عنوسة في سن الـ36: طبيبة سعودية تبحث عن الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا يزعم أن الطبيبة السعودية، التي تبلغ من العمر 36 سنة، تعاني من العنوسة وتخشى أن يفوتها الزواج، لذلك قررت البحث عن عريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط العريس المثالي

وأكدت الطبيبة أنه ليس لديها أي شروط معقدة للعريس المثالي، حيث يكفي أن يكون ذو أخلاق حسنة وديني جيد ويقدر الحياة الزوجية. كما يجب أن يكون متعلمًا ويجيد إدارة الأمور، حيث يمكنه مساعدتها في إدارة شركتها الخاصة التي تعمل في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل.

اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي

بعد أن بلغت الطبيبة السعودية عمر الـ36 عامًا، قررت اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن عريس من أي جنسية عربية. تطمح الطبيبة لإكمال حياتها تحت سقف الزواج وتحقيق الاستقرار الشرعي.

الشكوك حول صحة الإعلان

على الرغم من انتشار الإعلان بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العديد من المتابعين قد شككوا في صحته، بسبب عدم وجود معلومات كافية عن الطبيبة وعدم وجود أي وسيلة للتواصل معها. وعادةً ما يتم تداول هذه الإعلانات الكاذبة بهدف جذب التفاعل وزيادة عدد المتابعين.

المصدر: https://www.example.com.