شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الريحان المذكور في القرآن الكريم كثيرة جداً .. 22 مُعجزة في هذه العُشبة لن تتوقعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد الريحان عديدة وتجعله من الأعشاب المميزة والتي يجب استخدامها دائما لاستغلال فوائدها العظيمة للجسم والصحة حيث تُعد عُشبة الريحان من الأعشاب العطرية التي تمد الجسم بالفوائد الصحية العديدة، تتميز عُشبة الريحان بنكهتها الجذابة ورائحتها المميزة، وتُستخدم عُشبة الريحان عادة في أغراض الطهي كنوع من أنواع البهارات أو السلطات، تحتوي عُشبة الريحان علي العديد من العناصر الهامة للصحة والجسم .

تحتوي عُشبة الريحان علي جذع يُمكن أن يصل ارتفاعه من متر إلي عشرة أمتار، كما أنها تنتج البذور السوداء التي تُسمي nutlets ، زهرة الريحان قد تختلف في اللون ، الجزء الذي يُستخدم عادة في نبات الريحان هو الأوراق، قد تختلف ألوان أوراق الريحان أيضاً من الأخضر الفاتح إلي الأخضر الداكن ولها ملمس ناعم ، توجد العديد من أنواع الريحان ولكن Ocimum bassilicum هي أوراق الريحان الأكثر شيوعاً والتي يُستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم .

العناصر الغذائية في الريحان

تحتوي عُشبة الريحان علي العديد من الزيوت الأساسية مثل methyl chavicol,linalool, eugenol ، فالطعم الحلو لعُشبة الريحان يرجع إلي محتواها من methyl chavicol ، بينما يأتي الشكل الزهوري له بسبب محتواه من الينالول، يحتوي الريحان أيضاً علي كمية من الأوجينول وهو المسئول عن زيادة الطعم اللاذع الحار في الريحان .

تُعد عُشبة الريحان قليلة جداً في السعرات الحرارية وفي المؤشر الجلايسيمي ( المؤشر الجركوزي)، وهي أيضاً مصدر جيد لبعض الفيتامينات مثل فيتامين A,C,K ، تحتوي 2.5 جرام من عُشبة الريحان علي أقل من 1 سعر حراري، كما تحتوي 2.5 جرام من عُشبة الريحان علي 96.6 وحدة دولية من فيتامين A ، يحتوي الريحان أيضاً علي الألياف الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية .

ريحان مفروم ( 21.20 ميلليجرام) سعر حراري (5)

فيتامين K 98%

منجنيز 12%

نحاس 9%

فيتامين A 6%

فيتامين C 5%

كالسيوم 4%

حمض الفوليك 4%

حديد 4%

الأحماض الدهنية أوميجا 3 3%

مغنسيوم 3%

فوائد الريحان

هناك العديد من الفوائد الصحية لأوراق الريحان ، في التالي أهم الفوائد الصحية لأوراق الريحان :

١- الريحان يمنع الإصابة بالإسهال :

وجدت بعض الدراسات والأبحاث أن الريحان يحتوي علي خصائص مضادة للبكتريا، كما يُمكن لبعض المواد الكيميائية النباتية التي توجد في أوراق الريحان محاربة عدوي المكورات العنقودية الذهبية التي هي السبب الرئيسي للإسهال، وبذلك يُمكن أن يساعد إضافة بعض أوراق الريحان إلي وجبتك علي شفاء الجسم والوقاية من الإسهال .

٢- يحد الريحان من الإلتهاب :

عادة يحدث الالتهاب في الجسم بسبب وجود الضغط التأكسدي، ويُمكن أن يتسبب الالتهاب علي عضو حيوي في الجسم في العديد من الأضرار الجسيمة، تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للالتهاب مثل الزيت العطري والتي تشمل علي السيترونيلول، الأوجينول والينالول، هذة الزيوت الأساسية لها فعالية كبيرة علي الحد من خطر الالتهاب مثل التهابات المفاصل والقلب .

٣- الريحان يخفض مستوي الكوليسترول في الجسم :

وفقاً لإحدي الدراسات ، الريحان له تأثير كبير في خفض مستوي الكوليسترول في الجسم، إن المركبات الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي توجد في أوراق الريحان تعمل علي خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول السيئ LDL ويمنع من تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية والتي قد يتسبب لاحقاً في حدوث تصلب الشرايين .

٤- يمنع الريحان أمراض القلب والأوعية الدموية :

الريحان مفيد جداً للحفاظ علي الدورة الدموية الطبيعية، يساعد الريحان علي تعزيز وظيفة الأوعية الدموية الصحية والحفاظ علي مستوي ضغط الدم الطبيعي، تحتوي أوراق الريحان علي خصائص مضادة للالتهابات التي يُمكن أن تمنع تراكم الصفائح الدموية التي يُمكن أن تسبب تجلط الشرايين وإعاقة تدفق الدم .

٥- يهدئ الريحان المعدة :

هذا هو السبب في أن الشعب الإيطالي يحب إضافة أوراق الريحان إلي وجبته، فإن أوراق الريحان لها تأثير مهدئ علي المعدة ، كما أنها يُمكن أن تقلل من مستوي حمض المعدة وتمنع القئ .

٦- فوائد الريحان في تخفيف جروح لدغات الحشرات :

يُمكنك استخدام أوراق الريحان لتخفيف الألم والجروح بسبب التعرض للدغ النحلة أو غيرها من الحشرات، كل ما عليك هو سحق أو طحن بعض أوراق الريحان والقيام بفرك الجلد لها، سوف تقوم الخصائص المضادة للالتهاب التي توجد في أوراق الريحان علي علاج الجرح الناتج عن لدغ الحشرات .

٧- الريحان لعلاج عدوي الأذن :

تحتوي أوراق الريحان علي الزيوت الأساسية التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويُمكن بذلك أن تساعد في علاج عدوي الأذن . ٨- يسيطر الريحان علي نسبة السكر في الدم ومنع الإصابة بمرض السكري :