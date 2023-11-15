شكرا لقرائتكم خبر عن حرب غزة: "أعادونا مئة عام للخلف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت الحرب الدائرة حاليا بين حركة حماس وإسرائيل، والتي دخلت شهرها الثاني، حياة سكان قطاع غزة، إلى ما يصفه بعضهم بـ "العصور البدائية"، وذلك بسبب منع إسرائيل إدخال مستلزمات الحياة من طعام وشراب ومحروقات بأنواعها كافة، هذا علاوة على قطع إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة.

دخلت دبابات إسرائيلية مجمع الشفاء أكبر منشأة طبية في قطاع غزة واقتحم الجنود المباني المختلفة في المستشفى التي يحتمي بها الآلاف من النازحين إضافة إلى المرضى والكوادر الطبية.

وأمر جنود إسرائيليون كان بعضهم مقنعا وآخرون يطلقون النار في الهواء، الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالاستسلام، بعد اقتحامهم أكبر مستشفيات القطاع.

وأفاد مراسل بي بي سي في قطاع غزة عدنان البرش نقلا عن شهود عيان في مجمع الشفاء بأن القوات الإسرائيلية لا تزال تتنقل بين الأقسام وتجري عمليات تفتيش للمرضى والأطباء والكوادر العاملة والنازحين.

وقال مراسلنا نقلاً عن مشرف عام الطوارئ في مجمع الشفاء إن الجيش اعتقل عدداً من الشبان النازحين وقام بتعريتهم وإجراء تحقيق عنيف معهم وقامت بتفجير أجزاء من أحد مباني المجمع.

ويصف المشرف العملية بغير المسبوقة حيث يحتاج المرضى العلاج في الوقت الذي يتم تفتيش الأطباء والتحقيق معهم.

وبحسب وكالة فرانس برس، كان بعض الجنود يطلقون النار في الهواء عند تنقلهم من غرفة إلى أخرى داخل أروقة المستشفى وهم يقومون بعمليات البحث.

وتعالت أصوات بكاء نساء وأطفال في الأقسام المختلفة. ودارت في محيط مستشفى الشفاء منذ أيام معارك عنيفة ترافقت مع قصف إسرائيلي كثيف.

وتتهم السلطات الإسرائيلية حماس التي تصنفها الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الاوروبي "منظمة ارهابية"، باستخدام المستشفيات، وبينها الشفاء، لشن هجمات او الاختباء واستخدام المدنيين "دروعا بشرية"، الأمر الذي تنفيه الحركة.