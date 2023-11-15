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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هي حالة الدوخة عند الوقوف؟ قد نشعر أحياناً بالدوخة عند الوقوف فجأةً، والدوخة هي مصطلح يصف مجموعة من الأحاسيس كالوهن أو الضعف أو اختلال التوازن. وهو شيء قد يختبره معظم الناس من وقت لآخر، ونادراً ما تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة. وعند الوقوف تحديداً يتجمع الدم في الساقين بشكل مؤقت ويستغرق الجسم لحظة للتعويض عن طريق ضغط الدم خارج الأوردة الكبيرة في الساقين وزيادة معدل ضربات القلب قليلاً. مما يعني أنَّ ضغط الدم ينخفض قليلاً قبل عودته إلى طبيعته، وبذلك ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ. وذلك يسبب الشعور بالدوخة للحظات؛ ويطلق على هذه الحالة اسم "هبوط الضغط الانتصابي". أعراض الدوخة عند الوقوف قد تشمل أعراض الدوخة عند الوقوف "انخفاض ضغط الدم الانتصابي" ما يلي: الدوخة خفة الرأس عدم وضوح الرؤية الإغماء السقوط الغثيان الإعياء وعادةً ما تختفي هذه الأعراض عندما يتكيف الجسم ببطء مع وضعية الوقوف، أو بعد الجلوس أو الاستلقاء لعدة دقائق. ويجب على أي شخص يعاني بانتظام من أي حالة من هذه الحالات طلب المشورة الطبية. لماذا نشعر بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ .

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