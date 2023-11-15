شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أخطاء خطيرة يرتكبها الكثير..أضرار الزنجبيل على الكلى:تعرف علية الآن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تتناول الزنجبيل يوميًا وترغب في معرفة أضراره على الكلى؟ نقدم لك في هذا المقال حقيقة أضرار الزنجبيل على الكلى. سنتعرف فيما يأتي على أبرز المعلومات حول أضرار الزنجبيل على الكلى: أضرار الزنجبيل على الكلى: ما حقيقتها؟ لا يوجد أبحاث علمية تشير إلى وجود أضرار للزنجبيل على الكلى عند الأشخاص الأصحاء، بل على العكس تمامًا يوصي خبراء الصحة بتناوله وإضافته إلى النظام الغذائي بكميات معتدلة بسبب فوائده العديدة للكلى. ولا يمثل الزنجبيل بشكل عام مشكلة للكلى ولا يشكل أي خطر جسيم، لكن يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافة أي شيء جديد إلى وجبات الطعام أو الروتين الغذائي اليومي، خاصةً لدى مرضى الكلى أو الراغبين في زراعة الكلى. من الجدير ذكره، يجب على المرضى المقبلين على زراعة الكلى تجنب الحصول على مكملات الزنجبيل، فهو قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص دواء تاكروليموس (Tacrolimus)، الذي يعد من الأدوية المثبطة للمناعة لمرضى الكلى، لكن من النادر أن تسبب الكميات القليلة من الزنجبيل أي مشكلات صحية لهم، بل قد تساعدهم في التخفيف من شدة الغثيان. فوائد الزنجبيل للكلى بعد التطرق إلى حقيقة أضرار الزنجبيل على الكلى، إليك فوائد الزنجبيل للكلى: طرد السموم من الكلى يعد الزنجبيل فعال في تطهير الكلى، وقد يساهم في طرد المواد الضارة والسموم من الكلى ويحسن الهضم، إليك طرق تطهير الكلى من السموم باستخدام الزنجبيل: اغلي ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المبشور في كوبين من الماء. صفي المزيج، ثم أضف إليه القليل من العسل وعصير الليمون حسب رغبتك. احتسي ما لا يزيد عن ثلاثة أكواب يوميًا. يمكنك أيضًا تضمين الزنجبيل الجاف في وجباتك اليومية للحفاظ على صحة كليتيك. تفتيت حصى الكلى يحتوي الزنجبيل على فيتامين ج، والمغنيسيوم، والمعادن الأخرى، التي قد تذوب وتحد من تشكل حصوات الكلى عند استهلاكها بشكل المنتظم من خلال شرب شاي الزنجبيل. يعالج أيضًا مركب الإيثانول (Ethanol) حصوات الكلى الناتجة عن السموم عن طريق إزالة الجذور الحرة، والتخفيف من الالتهاب وتعزيز وظائف الكلى. تخفيض مستويات الكرياتينين غير الطبيعية تعد الكلى مسؤولة عن إفراز الكرياتينين في الدم، وقد تشير المستويات العالية من الكرياتينين إلى الإصابة بأمراض الكلى. ويمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، التي قد تساعد بدورها في حماية الكلى من الأمراض وتقلل من مستويات الكرياتينين المرتفعة في الدم. فوائد الزنجبيل العامة هناك العديد من الفوائد العامة للزنجبيل، تشمل الآتي: 1. يمنع الالتهاب ويقوي المناعة يحتوي الزنجبيل على عدة خصائص، فهو مضاد للميكروبات، ومطهر، ومضاد للالتهابات، بالتالي قد يساعد في منع الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الشائعة، والالتهابات، ونزلات البرد. يشتمل الزنجبيل أيضًا على الكروم، والمغنيسيوم، والزنك، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة. 2. يخفض الكوليسترول قد يكون شاي الزنجبيل مفيدًا أيضًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول، إذ يساعد في زيادة إفراز الأحماض الصفراوية، ويحد من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار بالصحة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. 3. يحسن الدورة الدموية يساعد شاي الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية للحفاظ على صحة الجسم، فعندما تكون الدورة الدموية سليمة، تعزز من وصول العناصر الغذائية، والمعادن، والأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، وتساعد في تجديد الخلايا والحفاظ على صحة وظائف الأعضاء، مثل: الدماغ، والقلب، والكبد، والكلى، والأطراف. يساهم أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي، ومحاربة السمنة، وخفض ضغط الدم المرتفع. أضرار الزنجبيل بعد أن عرفت حقيقة أضرار الزنجبيل على الكلى، لا بد من التنويه إلى أضرار عامة للزنجبيل تتمثل في الآتي: الإسهال. الحموضة المعوية. عسر الهضم. التفاعل مع الأدوية. خفض نسبة السكر في الدم، بسبب التفاعل مع الدواء عند مرضى السكري. مضاعفات الحمل مثل الإجهاض. النزيف. تهيج الجلد والفم. أخطاء خطيرة يرتكبها الكثير..أضرار الزنجبيل على الكلى:تعرف علية الآن" .