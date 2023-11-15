شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً للتوتر والأرق..هذه الأطعمة تمنحك نوماً عميقاً وهادئاً.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني الكثير من الناس من الارهاق وعدم القدرة على النوم الهادئ الذي يعطي الجسم الراحة ويساعده على القيام بمهامه اليومية بشكل سليم.

وقد اثبت خبراء في مجال التغذية أن هناك عناصر غذائية لها اهمية بالغة في المساعدة على النوم الهادئ .

فيما يلي أهمها

1- عنصر البوتاسيوم:

ويتوفر في البطاطس الحلوة الحمراء أو الصفراء، الفاصولياء الحمراء، الفواكه المجففة، الموز، والأسماك، وقرع العسل، والحليب، والخضر الورقية الداكنة.

2- عنصر المغنيسيوم:

ويتوفر في القمح والشوفان، والكاكاو والسمسم والمكسرات، وفول الصويا، والأسماك والتمر، والذرة والأفوكادو.

3- عنصر الكالسيوم:

ويتوفر في الحليب ومشتقاته من اللبن الرائب والزبادي، الخضراوات الورقية، والمكسرات النيئة، والبقوليات والسمك، والتين والدبس.

4- العناصر التي تحتوي على فيتامين بي 6:

ويتوفر في اللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والخضراوات مثل الفلفل والسبانخ والقرنبيط.

5 - أحماض أوميغا 3 الدهنية:

وتتوفر في الأسماك بشكل كبير، والمكسرات أيضاً، والزيوت النباتية وزيت بذر اللفت وزيت الزيتون، وبذور الكتان وبذور اليقطين.

6 -عنصر التربتوفان:

وهو حمض أميني يتوفر في الدجاج، والتونة، وفول الصويا، والسلمون، والروبيان، والسردين، والهلبوت.

7 - البروتين:

ويتوفر في البيض، بعض الأجبان، اللحوم الحمراء، البقوليات، الحبوب الكاملة، زبدة الفول السوداني، واللوز.

8 - واخيراً عنصر الحديد:

ويتوفر في العدس، والعسل الأسود والدبس، وفول الصويا، والمحار، واللحوم الحمراء، وحبوب القمح، وصفار البيض والسبانخ..