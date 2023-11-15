شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن امنح هذه العادات الخمس لحياتك .. وانتظر النتيجة التي ستذهلك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نح هذه العادات الخمس لحياتك .. وانتظر النتيجة التي ستذهلك!! وقال موزلي: "أجد أن الوقوف على ساق واحدة أثناء تنظيف أسناني يحسن توازني. أقف على رجلي اليسرى لمدة 30 ثانية ثم اليمنى وأكرر". الغناء سواء كنت تغني في فرقة أو بمفردك في الحمام، هناك دليل على أن ترديد النغمات يمكن أن يقلل التوتر ويحسن ضغط الدم ويقلل من الألم المزمن. في دراسة ساعد موزلي في إجرائها، في جامعة نوتنغهام عام 2018، أظهرنا أن الغناء أنتج زيادة بنسبة 48 في المائة في مستويات مادة كيميائية تشعرك بالسعادة. هل اتخذت أي قرارات بمناسبة العام الجديد حتى الآن؟، إذا كنت تبحث عن الإلهام، فإليك بعض الأشياء المجربة والمختبرة التي قام طبيب بإدخالها في حياته الخاصة، والتي يمكنك أنت أيضا القيام بها لضمان تحقيق الصحة والسعادة في عام 2022. جرب حمية الكيتو كشفت دراسة استقصائية أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا عام 2021 أن ما يقرب من نصفنا قد زدنا ما يزيد قليلا عن 3 كغم خلال جائحة كورونا. .

كانت هذه تفاصيل خبر امنح هذه العادات الخمس لحياتك .. وانتظر النتيجة التي ستذهلك!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.