شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا تجمع بين الأسبرين والزنجبيل تحذير طبي ، اكتشف السبب الصادم!. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتشف الدكتور خالد النمر، الطبيب وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أو الدواء بلافلاكس يجب عليهم تقليل كمية الزنجبيل التي يتناولونها إلى أقل من جرام واحد يوميا.

التأثير السلبي للجمع بين الأسبرين والزنجبيل

وفسر الدكتور خالد النمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجمع بين الأسبرين والزنجبيل يؤدي إلى زيادة في سيولة الدم، وقد يؤدي مع الأسبرين إلى حدوث النزيف. لذا، يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أو البلافلاكس تقليل تناول الزنجبيل إلى أقل من جرام واحد يوميا.

اقراء ايضاً :وأضاف الدكتور خالد النمر أن إعطاء مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لمريض يعاني من التهاب عضلة القلب الفاخر قد يزيد من سوء حالته الصحية. لذا، ينصح بتجنب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إذا كنت تعاني من التهاب عضلة القلب الفاخر..