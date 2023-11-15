شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للإحراج.. حيل سحرية لتقشير القدمين في المنزل بوصفات طبيعية سهلة وبسيطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

اعا للإحراج.. حيل سحرية لتقشير القدمين في المنزل بوصفات طبيعية سهلة وبسيطة تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة والغير مكلفة، ويمكن للسيدات تطبيقها للحصول على قدمين ناعمة مثل الأطفال وبيضاء. *طريقة تقشير القدمين في المنزل بوصفات سهلة وبسيطة: أولا نحضر وعاء ونضع 2 معلقة من السكر، أضف عليها القليل من عصير الليمون. ثم يتم بعد ذلك وضع هذا الخليط على القدمين مع الفرك بشكل جيد لمدة 5 دقائق أو أكثر. يتم غسل القدمين بالماء الفاتر، ووضع القليل من الفلازلين أو أي كريم رطب. يمكنك تكرر هذه الوصفة لمدة 10 أيام على الأقل لتحصل على أفضل النتائج. *تقشير القدمين بالملح والنعناع: في حال كنت ترغب في قدمين ناعمين وبيضاء وبدون وجود أي خلايا ميتة، ولكن مع هذه الوصفة الطبيعية تعطيك كل هذه النتائج: ½ كوب خل مع الملح الخشن، ثم إضافة زيت النعناع. ثم نحضر ربع كوب شاور جل إلى المكونات. يتم وضع ماء دافئ في وعاء كبير ونضع المكونات السابقة وتوضع القدمين لمدة 10 دقائق. من خلال استخدام الحجر الجاف يتم فرك القدمين جيدًا لإزالة جميع الجلد الميت والجلد الزائد، ثم يوضع القليل من الكريم المرطب وارتداء الجوارب القطنية لمدة 24 ساعة ويفضل طوال الليل. *طريقة تقشير القدمين بيكربونات الصوديوم: أولا يتم إضافة 3 معلقة بيكرونات الصوديوم كبيرة إلى وعاء كبيرة بالماء الدافئ. ثم يتم نقع القدمين في الماء السابقة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. من خلال الحجر الجاف ابدأ في تقشير القدمين من الجلد القدمين، بعد إخراجها من الماء عليك وضع كريم الترطيب. .