نادي المعلمين يعلن التصعيد حتى إطلاق سراح قياداته المختطفين لدى مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي المعلمين اليمنيين، في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، تصعيده للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ أبوزيد الكميم رئيس النادي ورفاقه المحتطفين، على خلفية مطالباتهم بصرف رواتب المعلمين.



وقال النادي، في بيان له، الأربعاء، إنه استنفر المعلمين في كل المحافظات للوقوف صفاً واحداً إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النادي ومن معه وتنفيذ وقفات احتجاجية مرخصة من قبل المعنيين يوم الاثنين القادم.



وطالب النادي، النائب العام بإحالة المعنيين باحتجاز حرية رئيس النادي ومن معه للتحقيق الفوري، والافراج عنهم.



كما جدد النادي مطالبته جميع المنظمات الحقوقية ومنظمة الطفل التابعة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين الوقوف إلى جانب المعلمين ومطالبهم بصرف رواتبهم.



يشار إلى أن مليشيا الحوثي واجهت الإضراب الشامل الذي يقوده نادي المعلمين اليمنيين منذ بداية العام الدراسي باختطاف رئيس النادي الشيخ أبوزيد الكميم، والأمين العام للنادي الأستاذ محسن الدار، ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت الأستاذ ناصر القعيش، بالإضافة إلى خطف رئيس فرع النادي في محافظة ريمة الأستاذ إبراهيم جديب.