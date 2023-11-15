غروندبرغ يختتم زيارته إلى الرياض ويقول إن نقاشاته تُمهّد لعملية سياسية شاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها بالقيادات اليمنية والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وقال مكتب المبعوث الأممي، إن غروندبرغ التقى خلال زيارته للرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.

وأوضح، أن المناقشات ركّزت على تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن، ويؤسس وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن غروندبرغ التقى بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، واتفقا على أهمية الحفاظ على بيئة مواتية لمواصلة الحوار البنّاء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة في اليمن.

وأعرب غروندبرغ خلال لقائه مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن تقديره لوحدة المجلس في دعم استئناف العملية السياسية في اليمن.