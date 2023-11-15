المجر تعلن بدء التقديم للمنح الدراسية للعام 2024-2025

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مؤسسة المنح المجرية، عن بدء التقديم للمنحة الدراسية المجرية للعام الدراسي 2024-2025م، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، وحتى منتصف شهر يناير 2024م.

وشملت خطوات التقديم للمنحة: "التقديم في موقع مؤسسة المنح المجرية والحصول على قبول من الجامعات المجرية (رابط التقديم أسفل الخبر)".

وأشارت المؤسسة الى أنه سيتم الرفع "بأسماء الطلاب الذين حصلوا على القبول الى وزارة التعليم العالي وتتم المفاضلة وفق معايير الوزارة (تشمل المعدل والتوزيع الجغرافي وغيرها -يمكن للطالب مراجعة الوزارة لمعرفة معايير الترشيح)"، مشيرة الى أنه "على الطالب التواصل مع وزارة التعليم العالي وارسال نسخة من ملفه".

وسيخضع المرشحين "لاختبارات قبول ومقابلات شخصية من قبل الجامعات المجرية (عبر الانترنت) ويعتبر اجتياز هذا الاختبار هو القبول في المنحة"، حسب خطوات التقديم للمنحة المجرية.

وحثت المؤسسة المتقدمين على "قراءة كافة التفاصيل الخاصة بالمنحة والاطلاع على الشروط الخاصة بكل جامعة مع ملاحظة أن الشروط قد تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص لآخر".

وقالت إنه "يحق للطالب التقديم من خلال رغبتين وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الجامعات لا تنظر في ملف الطالب في حال كانت الجامعة هي الرغبة الثانية لبعض التخصصات نظراً لكثافة الاقبال لذا ننصح الجميع التأني في الاختيار وقراءة كافة التفاصيل".

وأضافت المؤسسة المجرية أن "تخصصات الطب، طب الاسنان، الصيدلة. مصنفة في قانون التعليم المجري ضمن درجة الماجستير (One Tier Master) وليس ضمن البكالوريوس – بمعنى أنه يمكن لخريجي الثانوية التقديم فيها للحصول على الماجستير خلال خمس إلى ست سنوات دراسة بينما خريجي البكالوريوس سيضطرون لإعادة الدراسة ضمن المساق".

وحسب ما ذكرته المؤسسة فإن "الشهادة الطبية إلزامية على الطلاب المرشحين ومن يتخلف عن ارسالها حتى موعد أقصاه 15 ابريل 2024 سيتم استبعاده من قائمة المرشحين، مشيرة الى أنه "في حال اشترطت الجامعة على مرشح الدكتوراة إحضار رسالة من المشرف فعليه توفيرها حتى 15 مارس 2024".

رابط التقديم: https://apply.stipendiumhungar...