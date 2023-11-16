شكرا لقرائتكم خبر عن قتل عائلته وفشل في الانتحار.. جريمة هزت تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة إسطنبول التركية جريمة قتل مروعة خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لتقارير محلية من موقع “حرييت”، أقدم شاب تركي يُدعى أوزغور نايمان على قتل زوجته سيفيلاي وأطفاله الثلاثة داخل الشقة التي يعيشون فيها بالطابق الثالث في شارع يوكشباشي بمنطقة بيوغلو حاج أحمد بمدينة إسطنبول.

حيث هزت الجريمة تركيا وفقًا للرواية الإعلامية التركية، وقام القاتل بإطلاق النار على زوجته وأطفاله، وتم الإبلاغ عن الحادثة للشرطة من قبل الجيران بعد سماعهم صوت دوي الرصاصات وإطلاق النار، وعلى الرغم من محاولات الفرق الطبية لإنقاذ الزوجة والأطفال، إلا أنهم للأسف فارقوا الحياة جميعًا.

محاولة إنتحار فاشلة

بعد الحادثة، حاول الزوج التركي الانتحار وعلى الرغم من أنه أطلق النار على نفسه، إلا أنه لم يتوفى وتمت محاولات لإنقاذ حياته.