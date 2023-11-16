شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بيض.. حضري لأولادك موس الشوكولاتة اللذيذ بطريقة سهلة وغير مُكلفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد موس الشوكولاتة من الحلوى الفرنسية اللذيذة التي يحبها عاشقي الشوكولاتة، حيث تتميز بقوامها الكريمي الناعم، وبسهولة تحضيرها.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل موس الشوكولاتة وفقًا للشيف نادية السيد:

المكونات:

كوب بودرة كريم شانتيه.

كوب إلا ربع حليب بارد.

علبة شكولاتة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

احضري بولة عميقة وضعي فيها الكريم شانتيه والحليب واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يثقل قوام الكريمة ثم اتركيها في الثلاجة.

أذيبي الشوكولاتة على حمام مائي، ثم ضعيها على الكريمة وتخفق مرة أخرى، ثم تقلب من الأسفل إلى الأعلى.

يوضع موس الشوكولاتة في كيس الحلواني “قمع”، وضعي الكريمة في كاسات التقديم وتوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتقدم بالهناء والشفاء.