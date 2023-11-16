شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية من بنزيما حول السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث مهاجم نادي الاتحاد السعودي “الفرنسي كريم بنزيمة” عن اعتزازه بالانضمام إلى النادي أثناء حديثه في منتدى مسك العالمي 2023.

وقال بنزيما: “أنا فخور بقيادة فريق الاتحاد، وأنا متفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، ويسعدني أن أكون قدوة لهم ونقل تجربتي إليهم”.

وأضاف بنزيما: “اللعب لنادٍ مثل ريال مدريد منحني خبرة كبيرة وأريد أن أنقل هذه الخبرة إلى الشباب”.

وتابع بنزيما: “أعتبر السعودية بيتي الثاني وأنا هنا ليس فقط للعب كرة القدم ولكن أيضًا للمساعدة في تطوير مشروع الكرة السعودية”.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيواجه غريمه نادي الاتفاق في دوري روشن للمحترفين مساء الجمعة 24 نوفمبر.

كما يعتبر دوري روشن للمحترفين هي البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر ثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية و تصل قيمتها السوقية إلى 473.70 مليون يورو .

تم لعب أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في موسم 1976-1977 بمسمى “الدوري الممتاز”، وحصل الفريق الفائز على درع الدوري.

وقبل ذلك بموسم واحد في عام 1974-1975، تم لعب مسابقة أولية بمسمى “الدوري التصنيفي”، حيث تم تصنيف الفرق بين درجة ممتازة ودرجة أولى حسب نتائجها في ذلك الموسم.

تاريخ الدورة:

قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم لعب أول بطولة سعودية رسمية بنظام خروج المغلوب في عام 1951. وحصل نادي الاتحاد على البطولة .

تعتبر البطولات التي أقيمت بين عامي 1957 و 1974 جزءًا من بطولات كأس الملك السعودي. ومن ثم، بدأت مسابقتي الدوري السعودي ودوري الكأس عام 1377 هجري (1957).

لغة أسماء اللاعبين:

في 6 أكتوبر 2020، قررت وزارة الرياضة أن تُكتب أسماء اللاعبين باللغة العربية على قمصانهم بدلاً من الإنجليزية .