لا تقلق ولا تشيل هم .. 4 حيل ذكية لدخول منزلك اذا انكسر المفتاح أو ضاع

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عدن - ياسمين التهامي - �اتقلق ولا تشيل هم .. 4 حيل ذكية لدخول منزلك اذا انكسر المفتاح أو ضاع ان كنت ترغب في معرفة طريقة فتح باب مغلق في بدون مفتاح؟ لا داعي ان تقلق إذا وجدت نفسك في الموقف كهذا، استمر في الهدوء وتعامل مع الوضع باتزان. اذا حدث لك يوماً أن واجهت شخصاً عالقاً في غرفته اليك افضل الحلول لحل هذه المشاكل طرق حديثة لفتح الباب بدون مفتاح استخدم مفك البراغي هناك طريقة فعالة لكيفية فتح باب مغلق منزلك بدون مفتاح، وذلك باستخدام مفك البراغي.تلك الخطوة سهلة جدًا، فقط قم بإدخال مفك البراغي في فتحة الباب المغلقة، وقم بفتح البراغي واحدة تلو الأخرى في الفتحة.لكن احذر عليك أن تقوم بذلك بحذر و بعناية تأكد من أن مفك البراغي الذي تستخدمه له حافة مسطحة لتجنب التسبب في أي ضرر. فتح الباب بدون مفتاح باستخدام مشبك ورق هل سبق وتفاجأت بأن مفتاح الباب مكسور وتريد أن تعرف كيفية فتح الباب بدون مفتاح؟إليك طريقة بسيطة باستخدام مشبك ورق، هذه الطريقة تبدو ربما بسيطة، ولكنها تثبت فعاليتها بشكل كبير عند التعامل مع الأبواب التي تملك مقابضاً دائرية. السبب وراء نجاحها يكمن في نوعية الأبواب هذه حيث تتضمن جزءاً إضافياً يحتوي على فتحة إضافية لمفتاح، بعد ذلك تحتوي هذه الفتحة على أزرار يمكن الضغط عليها، يمكن أن تتجهز بكائن ما لتعمل هذه الإجراءات مثل ما يحدث في الأفلام. استخدم البطاقات البلاستيكية ”بطاقة الفيزا“ إذا واجهت باباً معلقاً وليس لديك المفتاح، لا داعي للقلق هناك طريقة قوية جداً لفتح الباب باستخدام بطاقة بلاستيكية مثل بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الهوية.ما عليك سوى إدخال البطاقة البلاستيكية في الفجوة بين الباب والإطار. بمساعدة البطاقة، حاول دفع الباب بعيداً عن الإطار أو سحبه نحوك باستخدام ضغط قوي.تلك الطريقة تعمل خصوصاً إذا كان مقبض الباب مكسوراً، لا تتردد في تجربتها إذا واجهت هذا الوضع.ضع بطاقة بلاستيكية قوية في فتحة الباب وحاول دفعها باتجاه الأعلى أو الأسفل بين الباب والإطار. ثم ادفع أو اسحب الباب بحيث تتدخل البطاقة في الفتحة وتساعد في فتحه بعد ذلك يمكنك فتح مقبض الباب وسحب البطاقة البلاستيكية تدريجياً للخلف، وسيتم فتح الباب بنجاح. اضغط واستدير قد تثبت هذه الطريقة فائدتها في الحالات الطارئة، مثل العالقة في الحمام لفترة طويلة دون مفتاح، لتنفيذها، بداية امسك مقبض الباب بقوة ثم قم بالضغط أو الدفع نحو الباب وفي الوقت نفسه أدر مقبض الباب، يشدد هنا على أهمية القوة والدقة في التنفيذ حيث يمكن أن تكون هذه الخطوة تحدياً للنفس. استخدام الأسلاك لفتح الباب بدون مفتاح هناك أيضاً طريقة مبتكرة لفتح باب مغلق باستخدام الأسلاك تتضمن هذه الطريقة استخدام أنواع مختلفة من الأسلاك بشكل مبتكر.في البداية احصل على قطعة من الأسلاك وقم بثنيها لتشكيل خطاف على طرفها يجب أن يكون هذا الخطاف طويل بما فيه الكفاية للوصول إلى مقبض الباب، بعد ذلك أدخل الخطاف المصنوع من الأسلاك في الفجوة بين الإطار و حافة الباب، بمجرد وضعه في مكانه يمكنك أن تمسك بالخطاف بيدك ومن ثم تثبته، ثم بعد ذلك باستخدام اليد الأخرى امسك مقبض الباب و قم بتدوير الخطاف باتجاه المقبض ببطء وذلك عندما يكون الباب غير مقفل، عندما تشعر أن الخطاف قد أخذ ثباتا في القفل قم بسحب الخطاف في الاتجاه الذي تمسك به بقوة مع الدوران المستمر للمقبض، تأكد من أن المقبض يتحرك بسلاسة وباستمرار، حتى يتم فتح الباب بشكل طبيعي . عدن - ياسمين التهامي - �اتقلق ولا تشيل هم .. 4 حيل ذكية لدخول منزلك اذا انكسر المفتاح أو ضاع ان كنت ترغب في معرفة طريقة فتح باب مغلق في بدون مفتاح؟ لا داعي ان تقلق إذا وجدت نفسك في الموقف كهذا، استمر في الهدوء وتعامل مع الوضع باتزان. اذا حدث لك يوماً أن واجهت شخصاً عالقاً في غرفته اليك افضل الحلول لحل هذه المشاكل طرق حديثة لفتح الباب بدون مفتاح استخدم مفك البراغي هناك طريقة فعالة لكيفية فتح باب مغلق منزلك بدون مفتاح، وذلك باستخدام مفك البراغي.تلك الخطوة سهلة جدًا، فقط قم بإدخال مفك البراغي في فتحة الباب المغلقة، وقم بفتح البراغي واحدة تلو الأخرى في الفتحة.لكن احذر عليك أن تقوم بذلك بحذر و بعناية تأكد من أن مفك البراغي الذي تستخدمه له حافة مسطحة لتجنب التسبب في أي ضرر. فتح الباب بدون مفتاح باستخدام مشبك ورق هل سبق وتفاجأت بأن مفتاح الباب مكسور وتريد أن تعرف كيفية فتح الباب بدون مفتاح؟إليك طريقة بسيطة باستخدام مشبك ورق، هذه الطريقة تبدو ربما بسيطة، ولكنها تثبت فعاليتها بشكل كبير عند التعامل مع الأبواب التي تملك مقابضاً دائرية. السبب وراء نجاحها يكمن في نوعية الأبواب هذه حيث تتضمن جزءاً إضافياً يحتوي على فتحة إضافية لمفتاح، بعد ذلك تحتوي هذه الفتحة على أزرار يمكن الضغط عليها، يمكن أن تتجهز بكائن ما لتعمل هذه الإجراءات مثل ما يحدث في الأفلام. استخدم البطاقات البلاستيكية ”بطاقة الفيزا“ إذا واجهت باباً معلقاً وليس لديك المفتاح، لا داعي للقلق هناك طريقة قوية جداً لفتح الباب باستخدام بطاقة بلاستيكية مثل بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الهوية.ما عليك سوى إدخال البطاقة البلاستيكية في الفجوة بين الباب والإطار. بمساعدة البطاقة، حاول دفع الباب بعيداً عن الإطار أو سحبه نحوك باستخدام ضغط قوي.تلك الطريقة تعمل خصوصاً إذا كان مقبض الباب مكسوراً، لا تتردد في تجربتها إذا واجهت هذا الوضع.ضع بطاقة بلاستيكية قوية في فتحة الباب وحاول دفعها باتجاه الأعلى أو الأسفل بين الباب والإطار. ثم ادفع أو اسحب الباب بحيث تتدخل البطاقة في الفتحة وتساعد في فتحه بعد ذلك يمكنك فتح مقبض الباب وسحب البطاقة البلاستيكية تدريجياً للخلف، وسيتم فتح الباب بنجاح. اضغط واستدير قد تثبت هذه الطريقة فائدتها في الحالات الطارئة، مثل العالقة في الحمام لفترة طويلة دون مفتاح، لتنفيذها، بداية امسك مقبض الباب بقوة ثم قم بالضغط أو الدفع نحو الباب وفي الوقت نفسه أدر مقبض الباب، يشدد هنا على أهمية القوة والدقة في التنفيذ حيث يمكن أن تكون هذه الخطوة تحدياً للنفس. استخدام الأسلاك لفتح الباب بدون مفتاح هناك أيضاً طريقة مبتكرة لفتح باب مغلق باستخدام الأسلاك تتضمن هذه الطريقة استخدام أنواع مختلفة من الأسلاك بشكل مبتكر.في البداية احصل على قطعة من الأسلاك وقم بثنيها لتشكيل خطاف على طرفها يجب أن يكون هذا الخطاف طويل بما فيه الكفاية للوصول إلى مقبض الباب، بعد ذلك أدخل الخطاف المصنوع من الأسلاك في الفجوة بين الإطار و حافة الباب، بمجرد وضعه في مكانه يمكنك أن تمسك بالخطاف بيدك ومن ثم تثبته، ثم بعد ذلك باستخدام اليد الأخرى امسك مقبض الباب و قم بتدوير الخطاف باتجاه المقبض ببطء وذلك عندما يكون الباب غير مقفل، عندما تشعر أن الخطاف قد أخذ ثباتا في القفل قم بسحب الخطاف في الاتجاه الذي تمسك به بقوة مع الدوران المستمر للمقبض، تأكد من أن المقبض يتحرك بسلاسة وباستمرار، حتى يتم فتح الباب بشكل طبيعي .

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