شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر.. و عيار 24 يسجل هذا الرقم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 3085.75 جنيه 3057.25 جنيه عيار 22 2828.5 جنيه 2802.5 جنيه عيار 21 2700 جنيه 2675 جنيهًا عيار 18 2314.25 جنيه 2292.75 جنيه عيار 14 1800 جنيه 1783.25 جنيه عيار 12 1542.75 جنيه 1528.5 جنيه عيار 9 1157.25 جنيه 1146.5 جنيه سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 3085.75 جنيه للبيع، و3057.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 بلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة قيمة 2828.5 جنيه للبيع، و2802.5 جنيه للشراء. سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 جاء جرام الذهب عيار 21 مسجلاً نحو 2700 جنيه للبيع، و2675 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 2314.25 جنيه للبيع، و2292.75 جنيه للشراء. سعر الذهب سعر الذهب عيار 14 وعن سعر الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 1800 جنيه للبيع، 1783.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المصرية قيمة 1542.75 جنيه للبيع، 1528.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 حقق سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1157.25 جنيه للبيع، 1146.5 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر الآن سعر الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس نحو 21600 جنيه للبيع، و21400 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب سجل أونصة الذهب عالميا نحو 1960 دولارًا للبيع، و1959 دولارًا للشراء.

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