هذا النبات المذهل يعالج السمنة والسكر والتهابات المفاصل والروماتيزم في 15 يوم فقط

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر نبات الكرفس من النباتات الهامة التي تحتوي على فوائد عظيمة للصحة والعافية. ومن بين هذه الفوائد، يمكن استخدامه كجزء من برنامج الريجيم بسبب خصائصه المدرة للبول وفيتاميناته الكثيرة. وقد أكد الخبراء أن الكرفس يستخدم بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية في الأنظمة الغذائية التي تهدف لمكافحة السمنة. كما يمكن استخدام ملح الكرفس كبديل للملح العادي، نظرًا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة. فوائد الكرفس للصحة ينصح الخبراء بتناول الكرفس بانتظام للأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة والسكري والتهابات المفاصل والروماتيزم والتهابات الكلى. فهو يعمل كمقوٍ عام للجسم ومرمم لخلاياه، ويعمل أيضًا كمرطب ومدر للبول ومطهر للدم ومضاد لعسر الهضم. كيفية استخدام الكرفس يُنصح بتناول الكرفس نيئًا مع السلطة أو عصره وشرب عصيره نصف كوب في اليوم، لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا. يمكن أيضًا استخدامه كشراب مغلي، حيث يتم غلي 30 جرامًا من الكرفس في نصف لتر من الماء. بالتالي، يمكن للأشخاص الاستفادة من فوائد الكرفس الصحية وتحسين حالتهم الصحية عن طريق تضمينه في نظامهم الغذائي اليومي..

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