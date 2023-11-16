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6 أشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر..الأخيرة ستصدمك!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 6 أشياء ثبت علمياً أنها تقصر .

وقال النمر عبر حسابه على منصة X: "العمر يزيد وينقص بمشيئة الله، ولكن هناك اشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر.

 

 

 

 

 

 

وأضاف: "التدخين، عدم النوم، عدم علاج السكري والضغط والكوليسترول المرتفع، عدم ممارسة ، الضغوط النفسية والاجتماعية المستمرة، سليطة اللسان".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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