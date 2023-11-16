شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 6 أشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر..الأخيرة ستصدمك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 6 أشياء ثبت علمياً أنها تقصر . وقال النمر عبر حسابه على منصة X: "العمر يزيد وينقص بمشيئة الله، ولكن هناك اشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر. وأضاف: "التدخين، عدم النوم، عدم علاج السكري والضغط والكوليسترول المرتفع، عدم ممارسة الرياضة، الضغوط النفسية والاجتماعية المستمرة، سليطة اللسان".

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