شكرا لبحثكم عن خبر تعذيب طفلة حتى الموت على يد والدها وزوجته في نقم صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت طفلة للتعنيف والضرب المبرح من قبل أسرتها حتى الموت ،وذلك في أحد أحياء منطقة نقم بصنعاء.

واكدت المصادر ان الطفلة تدعى “صفية” والتي لا تتجاوز ثمان سنوات من العمر، توفيت جراء الضرب من قبل والدها وزوجته اللذين كانا يضربانها بوقت مستمر.

وقالت المصادر من جيران الضحية، أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في وقت متأخر من ليل أمس الأول، بعد أن كانوا يسمعون صراخها، نتيجة ضربها من والدها المدعو “م البعداني”.

وتفاجأ الجيران بوفاة الطفلة بعد تدخلهم، ليتم نقلها إلى أحد المشافي، وتم إجراء فحص الطب الجنائي الذي أكد تعرضها للتعذيب. وأفاد الجيران، أن الأب كان قد طلق والدة الطفلة قبل أعوام، إلا أنه يمارس أبوته على طفلته والتي عرضها للتعذيب على رغم صغر سنها، بمشاركة زوجته الجديدة.