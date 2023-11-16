مليشيا الحوثي تقتحم منزلا بمديرية النادرة شرقي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عناصر من مليشيا الحوثي منزل مواطن في مديرية النادرة، شرق إب (وسط اليمن) في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها مليشيا الحوثي في المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ تسع سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر من مليشيا الحوثي بقيادة "قاف الهتار" المُعيّن من المليشيا لمديرية النادرة، اقتحموا الأربعاء منزل المواطن "عامر الهميس" بالمديرية.



وأضافت المصادر أن العناصر الحوثية التي كانت تنوي اختطاف "الهميس" اصطدمت بمقاومة من نساء المنزل الذين حملوا السلاح في مواجهة المليشيا الحوثية وأجربتهم على مغادرة المنزل.



وتأتي الحادثة بعد نحو شهر من اقتحام مماثل لمنزل المعلم "صلاح البعوم" والاعتداء على النساء، ضمن انتهاكات حوثية واسعة تطال الأهالي في المديرية وبقية مديريات المحافظة.

