شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في 10 ايام فقط…وصفة الفازلين والقرنفل هتخلى جسمك ابيض زي اللبن الأبيض!!… جربيها وهتبهرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من الطرق المختلفة والوصفات المتنوعة التي تقوم النساء بتحضيرها لتفتيح الوجه واليدين والجسم بأكمله. هناك العديد من الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية تفتيح الجسم، ولكن لها آثار جانبية وخطورة كبيرة، ولكننا سنخبرك في الأسطر القادمة عن وصفة سحرية جداً ستجعلك ملكة في منزلك، ستلاحظين الفارق في غضون أيام قليلة، إنها وصفة الفازلين مع القرنفل. هذه الوصفة هي واحدة من أنجح الوصفات التي ابتكرها الناس، والتي تحقق تأثيراً سريعاً جداً في تفتيح الجسم بأكمله. تماما طبيعية، سنناقش هذا المقال معك وصفة الفازلين والقرنفل.1. ضعي كمية مناسبة من الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.

2. ثم ضعي كمية مناسبة من الخليط على جسمك بأكمله، ضعيه على جسمك ويديك على وجه السواء، واتركيه على جسمك لمدة ساعة.

3. بعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق في وقت قصير، ثم ستحصلين على جسم أبيض تماماً.لتحضير هذا الخليط بسهولة، عليك فقط اتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. أولاً عليك الحصول على كمية صغيرة من الفازلين وتسخينها فوق النار حتى تصبح لينة تماماً.

2. ثم خذي بعض حبات القرنفل ووضعيها على الفازلين.

3. بعد ذلك قومي بخلطها جيداً واتركيها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

كيفية استخدام هذا الخليط:

للحصول على جسم أبيض تماماً، يجب عليك استخدام هذا الخليط بشكل جيد من خلال هذه الخطوات:.