شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على صحتك من أظافرك.. وجود هذه العلامات دليل على إصابتك بأمراض خطيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد الأظافر واحدة من أبرز علامات الجمال المبحوث عنها بشكل كبير من قبل الكثير من الفتيات، وهناك العديد من العلامات التي يمكن أن تظهر على الأظافر وتكون مؤشرًا على مضاعفات صحية محتملة.

مجموعة من العلامات والإشارات التي يجب مراقبتها والتحدث مع الطبيب إذا ظهرت على أظافرك، وفقا لما نشره موقع "Times of india".

علامات تظهر على الأظافر تشير لمشكلات صحية

1- أظافر هشة

إذا كانت أظافرك تتكسر بسهولة، فقد يكون ذلك نتيجة لسوء التغذية ونقص فيتامينات مثل A وC، وقصور في الغدة الدرقية.

أظافر صفراء

تصبح الأظافر صفراء في حالات مثل الإصابة بمرض السكري وقصور الغدة الدرقية والصدفية.

- نتوء في الأظافر

ظهور أظافر غير مستوية وحفر قد يكون مؤشرًا على مرض الثعلبة والصدفية.

4- خطوط على الأظافر

وجود نتوءات أو خطوط دقيقة على الأظافر يمكن أن يكون مؤشرًا على الشيخوخة ونقص الحديد الناتج عن فقر الدم.

سطح خشن للأظافر

وجود خطوط أفقية على الأظافر يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل في الكلى ومرض السكري ونقص الزنك.

6- علامات داكنة على الأظافر

الأوعية الدموية المكسورة والتهاب القلب وسرطان الجلد قد تظهر على شكل علامات داكنة على الأظافر.

7- ظافر صفراء سميكة

إذا أصبحت أظافرك صفراء وسميكة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالفطريات، ويجب طلب المشورة الطبية

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8- تعجر الأظافر

تتميز هذه الحالة بتضخم أظافر الأصابع وتقوس أطرافها، وهي غالباً ما تكون نتيجة لنقص الأكسجين وأمراض الرئة والكبد والقلب.

تقوس الأظافر

تشير تقوس الأظافر إلى نقص الأكسجين في الجسم وأمراض الرئة والقلب، ولا يجب تجاهل هذه العلامات.

10- ظهور بقع بيضاء

ظهور خطوط وبقع بيضاء على الأظافر يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود فقر دم، لذا يجب مراقبتها بعناية وإجراء فحص دم إذا كان ذلك ضروريًا.

ويتنصح الأطباء بأهمية مراقبة صحة الأظافر كجزء من الرعاية الشخصية والصحية اليومية، حيث يمكن أن تكشف العلامات على الأظافر عن مشكلات صحية مبكرة تستدعي التدخل والعلاج.