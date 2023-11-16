شكرا لبحثكم عن خبر 4 بنود رئيسية للحالة اليمنية وضعها المجلس الرئاسي على المبعوث الأممي.. العليمي يشدد على الالتزام بتنفيذها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اهمية التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، الذي يضمن نزع سلاح المليشيات واستعادة مؤسسات الدولة، وحقها الحصري في تنفيذ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

كما اكد ضرورة ممارسة اقصى الضغوط على المليشيات الحوثية، ودفعها على التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتحقيق السلام المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين.

جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء في الرياض، ومعه اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، و فرج البحسني، بالمبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة، وجهوده لاستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، من اجل وقف اطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.