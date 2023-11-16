شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تستعد لاتفاق يلغي اتفاقياتها السابقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبير عسكري عن بوادر حلول سياسية ستظهر خلال الأيام القادمة في اليمن. وأوضح الخبير أن هذه البوادر تأتي لتشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد. وقال المحلل والخبير العسكري العميد خالد النسي في منشور له عبر منصة " أكس ": بوادر حلول سياسية ستظهر خلال الأيام المقبلة ستتجاوز اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي وسنصبح أمام مسميات وتشكيلات جديدة ". ولفت النسي إلى أن" المجلس الانتقالي الجنوبي لن يكون مكون مستقل يمثل شعبا وقضية مستقلة بل مكون ضمن الشرعية اليمنية وستكون القضية الجنوبية مثلها مثل القضايا الأخرى ".

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