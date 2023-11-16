شكرا لبحثكم عن خبر أرقام مفزعة .. اخر تحديث لأسعار الأسماك في سوق الشيخ عثمان بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرف على أسعار الأسماك والخضار في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الخميس الموافق 16 / 11/ 2023م. وجاءت أسعار الأسماك والخضار، لكل كيلو على النحو المبين ادنى. البطاطس الكيلو 1000 البصل الكيلو 1500 الطماطم الكيلو 1000 أسعار الأسماك الثمد حجم كبير الكيلو بسعر 10000 ريال الثمد حجم وسط الكيلو بسعر 8000 ريال اللخم عربي الكيلو بسعر 7000 ريال بياض جرم الكيلو بسعر 8000 ريال السخلة الكيلو بسعر 15000 ريال الديرك الكيلو الواحد بسعر 20000 ريال

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