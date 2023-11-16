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أرقام مفزعة .. اخر تحديث لأسعار الأسماك في سوق الشيخ عثمان بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تعرف على أسعار الأسماك والخضار في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الخميس الموافق 16 / 11/  2023م.

 

وجاءت أسعار الأسماك والخضار، لكل كيلو على النحو المبين ادنى.

 

  

البطاطس  الكيلو 1000

 

البصل الكيلو 1500  

 

الطماطم الكيلو 1000

 

أسعار الأسماك

 

الثمد حجم كبير الكيلو بسعر 10000 ريال

 

الثمد حجم وسط الكيلو بسعر 8000 ريال

 

اللخم عربي الكيلو بسعر 7000 ريال

 

بياض جرم الكيلو بسعر 8000 ريال

 

السخلة الكيلو بسعر 15000 ريال  

الديرك الكيلو الواحد بسعر  20000 ريال 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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