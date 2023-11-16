شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة : موعد مباراة فلسطين ولبنان في تصفيات أسيا لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرابعة مساءً اليوم الخميس هو موعد مباراة فلسطين ولبنان، في التصفيات الأـسيوية المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الأسيوية 2027، بعد ألأن تم دمج التصفيات الخاصة بالمونديال وكأس أسيا لتكون تصفيات مشتركة، اللقاء المرتقب يلعب على ملعب “خالد بن محمد” في أمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وينقل عبر أكثر من قناة رياضية عربية تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في التصفيات، مثل مباراة سوريا وكوريا الشمالية لحساب نفس التصفيات، وكذلك مباراة السعودية ضد باكستان والأردن ضد طاجيكستان لحساب نفس التصفيات.

المنتخبين الفلسطيني والبناني يقعان في المجموعة التاسعة التي تضم بجانب المنتخبين، كلاً من المنتخب الأسترالي ومنتخب بنجلاديش، وكان الاتحاد الفلسطيني قد طلب أن يخوض مباراته الثانية المقررة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في الجولة الثانية أمام نظيره الأسترالي في دولة الجزائر ولكن الاتحاد الأسيوي رفض، وتقرر أن تقام في ملعب جابر الأحمد في دولة الكويت، يسعى المنتخبين لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ليكون لهما فرصة الصعود عن المجموعة التاسعة، إلي النهائيات الأسيوية والمرحلة الثالثة من التصفيات، وفيما يلي توقيت مباراة لبنان ضد فلسطين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فلسطين ولبنان

القنوات الناقلة للمباراة

أعلن الاتحاد البناني لكرة القدم من خلال حسابه الرسمي على منصة أكس، عن إذاعة المباراة مباشراً عبر قناتي الكأس 3 القطرية وقناة lbc دراما البنانية.

تاريخ مواجهات المنتخبين

بالبحث في التاريخ وجد أن المنتخبين تقابلا قبل هذه المباراة في 5 مباريات سابقة، حقق المنتخب الفلسطيني الفوز في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يحقق منتخب لبنان أي فوز على فلسطين.