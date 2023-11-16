شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اذا وجدت هذه العلامات في فمك فهي مؤشر خطير لارتفاع مستوى السكر في الدم..احذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهدف من علاج مرض السكري هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم بالقرب من المعدل الطبيعي قدر الإمكان، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، ومع ذلك، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم، المعروف باسم فرط سكر الدم، على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والثاني، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، قد تلاحظ علامات في فمك وتنفسك، وهناك بعض الحالات التي يجب عليك فيها الاتصال بطبيبك، وفقا لموقع express. لا ينبغي الخلط بين ارتفاع السكر في الدم ونقص السكر في الدم، وهو عندما ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير"، وفقا لما تلاحظه هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وتشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم زيادة العطش وجفاف الفم أو رائحة الفم الكريهة.

وقد تجد أيضًا أنك بحاجة إلى التبول بشكل متكرر، أو أنك تعاني من التعب، أو عدم وضوح الرؤية، أو فقدان الوزن غير المقصود، أو الإصابة بعدوى متكررة، مثل مرض القلاع، يُبلغ الناس أيضًا عن آلام في البطن.

كما يمكن أن تكون أعراض ارتفاع السكر في الدم ناجمة أيضًا عن مرض السكري غير المشخص، لذا راجع طبيبك إذا كان هذا ينطبق عليك.

وإذا كانت لديك أي علامات لفرط سكر الدم الشديد، يجب عليك فحص مستوى السكر في الدم.

لكن احذر إذا تُرك فرط سكر الدم دون علاج لدى مرضى السكري من النوع الأول، يمكن أن يتطور إلى الحماض الكيتوني، حيث تتراكم الكيتونات، وهي أحماض سامة، في الدم، هذه الحالة الطارئة يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم بسبب عوامل مثل الإجهاد أو المرض أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أو تناول الكثير من الطعام.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم، أو فرط سكر الدم، عندما تكون مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم مرتفعة للغاية - عادة ما تكون أعلى من 7 مليمول / لتر قبل الوجبة وما يزيد عن 8.5 مليمول / لتر بعد ساعتين من تناول الوجبة."

يحدث هذا لأن الجسم إما لا يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين لمعالجة السكر في الدم أو لأنه لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال بما فيه الكفاية.

على الرغم من ذلك، عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى بقليل من المعتاد، فلن تعاني عادة من أي أعراض.

من الطبيعي أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم وتنخفض قليلاً على مدار اليوم، ومع ذلك، هناك عدد من الطرق لعلاج ارتفاع السكر في الدم.

قد يُنصح بتغيير نظامك الغذائي، وشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، وممارسة الرياضة في كثير من الأحيان، أو إذا كنت تستخدم الأنسولين، فقم بتعديل جرعتك.

حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى السيطرة، احترس من الأعراض الإضافية التي قد تكون علامة على حالة أكثر خطورة.

يجب عليك أيضًا التواصل مع طبيبك على الفور إذا كان لديك ارتفاع في مستوى السكر في الدم وتعرضت للشعور أو المرض وآلام البطن والإسهال، وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تعاني من تنفس سريع وعميق، أو حمى لأكثر من 24 ساعة، أو علامات جفاف أو صعوبة في البقاء مستيقظًا، وذلك لأن هذه الأعراض يمكن أن تكون علامة على مضاعفات أكثر خطورة لفرط سكر الدم، وقد تحتاج إلى رعاية في المستشفى.

مرض السكري هو حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ويمكن أن تختلف العلامات، كما أن الأعراض التي تواجهها لن تتطابق تمامًا مع تلك التي يعاني منها شخص آخر، ومع ذلك، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها العديد من مرضى السكري هي زيادة العطش وزيادة التبول والشعور بالتعب وفقدان الوزن..