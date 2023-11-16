شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشروب شائع يرفع خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تفوق 85%..احذر لا تتناوله بعد الآن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب علبة واحدة فقط من المشروبات "الغازية المحلاة" بإستمرار قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 بالمئة. وتابع باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن مجموعة من النساء فوق سن الخمسين لأكثر من 20 عاما، وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يوميا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد. .

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