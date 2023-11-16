عدن.. قوات الانتقالي تختطف المدرب الوطني قيس محمد صالح

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، منزل مدرب المنتخب الوطني للناشئين الأسبق، قيس محمد صالح، وأودعته أحد سجونها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر رياضية إن قوات تابعة للانتقالي اقتحمت منزل المدرب قيس، أمس الأربعاء، واختطفته من داخل منزله واقتادته الى سجن تابع لها بمدينة المنصورة.



وأضافت المصادر أن عملية الاختطاف استمرت عدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه تحت الضغوطات الإعلامية.



ووفقا للمصادر فإن الاختطاف جاء على خلفية قرار المدرب فسخ عقد التدريب مع نادي التلال في عدن، والانتقال لتدريب نادي أهلي صنعاء.



ويسمح الاتحاد اليمني لكرة القدم، للاعبي ومدربي الأندية المتخذ بحقها قرارات تأديبية، بإنهاء عقودهم والانتقال إلى الأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز.



وكان الاتحاد اليمني قد فرض عقوبات على أندية (التلال والشعلة ووحدة عدن وشمسان والمنصورة والنصر والجلاء والجزيرة) لمشاركتها في بطولات غير رسمية وذات طابع سياسي.



والمدرب قيس محمد صالح، أحد أبرز المدربين على المستوى الوطني حيث فاز مع منتخب الناشئين تحت 17 عامًا ببطولة غرب آسيا في ديسمبر 2021م، وهي أول كأس يحصدها منتخب يمني على الإطلاق، ما أكسبه شهرة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي.

