شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الكركم والقهوة …انسي أي وصفة للبشرة واعتمدي عليها هتغير بشرتك تمامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفة الكركم والقهوة من الوصفات الممتازة التي لها تأثير إيجابي على البشرة، حيث إنها من أفضل ماسكات العناية بالبشرة والتي تعمل على إزالة الجلد الميت والخلايا العالقة بالبشرة فضلاً عن ذلك فهو تعد من أقوى المواد الطبيعية التي تحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات أكسدة، فهي حقًا تعالج البشرة وإذا قمتي بتجربة الماسك سوف تعتمدين عليه دومًا من أجل الحصول على بشرة ناعمة ونضرة خالية من البقع والتصبغات الداكنة ومشدودة كأنك عاملة بوتكس.

وصفة الكركم والقهوة

هذا الماسك ممتاز جدًا لجميع أنواع البشرة فهو يفتح البشرة ويعمل على إزالة التجاعيد ويساهم بشكل كبير على ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من القشور خاصة التي تصاحب أصحاب البشرة الجافة في فصل الشتاء.

طريقة تحضير ماسك القهوة والكركم في المنزل

وصفة القهوة وجل الصبار

تلك الوصفة ممتازة جدًا لجميع أنواع البشرة حيث إن الصبار يتميز بخصائصه المضادة للالتهات ومكافحة أنواع عديدة من البكتيريا التي تصيب الوجه، والقهوة تحتوي على نسبة ممتازة من الكافيين والذي يقوم بدوره على التخلص من تصبغات البشرة وإزالة البقع الداكنة والعمل على تفتيح البشرة.

طريقة عمل وصفة القهوة والألوفيرا

قدمنا لكي وصفة القهوة والكركم وأيضًا القهوة مع جل الصبار من أجل العناية الكاملة بالبشرة وتفتيح لونها والحصول على لون أفتح في وقت قصير والحماية من مشاكل البشرة المتعددة.