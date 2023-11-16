شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحلبة لشعر ناعم زي الحرير..حضري الوصفة وانسي تشابك الشعر تمامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشعر الجاف هو مشكلة يعاني منها الكثير من النساء، وبسبب هذا يصبح ملمسه خشن لا يمكن تحمله، وهو الأمر الذي يستدعي الكثير من السيدات إلى تجربة واستخدام العديد من المواد الكيميائية، التي لها علاقة بترطيب ونعومة الشعر، ولكن كل تلك الطرق والمواد ما هي إلا نتائج مؤقتة ينتج عنها الكثير من مشاكل الشعر، التي من الصعب معالجتها في فترة قصيرة، بل قد يستغرق الأمر عدة شهور، حتى يسترجع الشعر طبيعته، ولكننا من خلال هذا المقال التالي، سوف نساعدك على تجنب كل تلك المشكلات، من خلال متابعة هذا المقال.وصفة الحلبة وحليب جوز الهند لتنعيم الشعر

تعد تلك الوصفة واحدة من أفضل الخلطات الطبيعية، التي من الممكن استخدامها عند الحاجة إلى تنعيم الشعر وترطيبه، وذلك لأن كل من الحلبة وحليب جوز الهند يتميزان بقدرتهم على ترطيب وتنعيم الشعر.

المكونات اللازمة2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند الأصلي.

2 اثنين ملعقة كبيرة من بذور الحلبة النقية.

كوب واحد فقط من الماء المغلي.طريقة التحضير والتطبيق

في كوب الماء المغلي نقوم بنقع بذور الحلبة طوال فترة الليل.

وفي اليوم التالي، نقوم بطحن البذور جيدًا، حتى نحصل على خليط ناعم.

ونضيف إليه حليب جوز الهند، وندمج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك، يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ونغطي الشعر باستخدام قبعة من البلاستيك.وعند مرور نصف ساعة يتم شطف الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر والشامبو الخفيف “خالي من السلفات”.

وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار تلك الخلطة مرة واحدة من كل أسبوع، للحفاظ على ترطيب الشعر بشكل دائم والتمتع بملمس ناعم وانسيابي مثل الحرير.ومن الجدير بالذكر، أن فوائد الحلبة للشعر غير مقتصرة فقط على ترطيب وتنعيم الشعر، بل هي أيضًا تساعد على التخلص تمامًا من القشرة، و معالجة العديد من مشاكل فروة الرأس، كما أنها تعالج الشعر من مشكلة التساقط، وزيت جوز الهند بدوره يعزز من فائدة تلك الوصفة من خلال إضافة أثر واضح أكثر لترطيب الشعر..