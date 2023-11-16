شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لا تتجاهلها.. الكشف عن 3 علامات تحذيرية تظهر في الأذن تشير إلى ارتفاع الكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعرف ارتفاع نسبة الكوليسترول باسم "القاتل الصامت" لعدم ظهور أعراض واضحة،ولكن تظهر 3 علامات تحذيرية تظهر في الأذن، تشمل: 1-فقدان السمع: يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول فقدانًا تدريجيًا للسمع، وهو ما يؤثر في كثير من الأحيان على كلتا الأذنين، وإذا تركت دون علاج، فقد تتدهور مع مرور الوقت. 2- ألم خلف الأذنين: علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، لذا إذا شعرت بألم مفاجىء خلف الأذن، عليك الذهاب للطبيب المختص فوراً. 3- طنين الأذن: علامة أخرى تشير إلى إصابتك بارتفاع مستويات الكوليسترول، وعدم وجود تدفق كافٍ إلى الأذن الداخلية..

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