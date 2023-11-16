شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “السجن والغرامة والترحيل”.. عاجل: الجوازات السعودية تعلن عن قرارات صادمة للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت الجوازات السعودية قرارات جديدة بحق المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود، وتنوعت القرارات ما بين السجن، والغرامة المالية، والترحيل.

وتهدف الجوازات السعودية من خلال هذه القرارات، تنظيم سوق العمل في السعودية، وذلك في إطار حملة #وطنبلامخالف التي اصدرتها وزارة الداخلية السعودية.

وبحسب ما نشرته المديرية العامة للجوازات، فقد اصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الآخر 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة..