منذ صباح اليوم.. القسام تعلن تدمير 21 آلية ومنزل تحصن به جنود للاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، في حين أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 52 جنديا من بدء العملية البرية في غزة.



وقالت الكتائب في بيان إنها استهدفت صباح اليوم الخميس 5 جيبات عسكرية، حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف “الياسين 105″، ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع وولف، والآخر من نوع ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.



وذكرت الكتائب "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون ب 12 قذيفة ياسين TBG مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".



وتابعت "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".



كم جانبها، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد أنها قصفت مستوطنة "نير عوز" بغلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.



نشرت "سرايا القدس"، مشاهد لإطلاق قذائف الهاون لثلاثة من مقاتليها في ثلاث مواقع مختلفة، مشيرة إلى أنها قصفت بها المواقع العسكرية والجنود والآليات المتوغلة في محاور التقدم بقطاع غزة.



كما أظهرت المشاهد مخزناً لعشرات قذائف الهاون مرتبة بعناية وبعضها موضوع في صناديق، بينما يشير تاريخ صنع إحداها إلى العام الحالي 2023.



ارتفاع عدد قتلى الاحتلال



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، ما يرفع عدد الجنود القتلى اليوم إلى 3، وإلى 371 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "النقيب شلومو بن نون (22 عاما) وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 قتل خلال ساعات الليل بالمعارك شمال قطاع غزة".



وأضاف: "أصيب جندي احتياط من الكتيبة 75، اللواء السابع، وجندي احتياط من الكتيبة 9215، اللواء 205، بجروح خطيرة خلال القتال الدائر في شمال قطاع غزة".



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين قتل خلال عملية أمس الأربعاء شمالي قطاع غزة.



جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في المعارك الدائرة شمالي غزة.

ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في المواقع الإسرائيلية.



لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي يزيد عن 52.

المصدر: وكالات