شاهد.. "كتائب القسام" تعرض مشاهد لتفخيخ نفق بغزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة ببيت حانون شمالي غزة وتفجيرها قبل أن تسفر عن “مقتل 5 جنود”.



وقالت "القسام" في الفيديو الذي نشرته عبر منصة تلغرام: "مشاهد لتفخيخ فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الصهيوني إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا".



وأضافت أن "العدو (إسرائيل) اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية".



ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.



ولفتت "القسام" في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت "القسام" تدمير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية ببيت حانون شمال غزة، فضلا عن "تدمير 21 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل" بالقطاع.



(الأناضول)



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