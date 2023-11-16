مركز الإنذار: هزة زلزالية بحرية على بعد 225 كيلو عن مركز محافظة المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة المهرة شرقي اليمن، صباح الخميس، هزة زلزالية بحرية، دون أن تحدث أي أضرار بشرية أو مادية.

وقال مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، إنه رصد هزة زلزالية بحرية بلغت شدتها (4.9) درجات على مقياس ريختر، تبعد عن مدينة الغيضة بمحافظة المهرة (225) كيلومتر.

وأوضح أن الهزة رصدت في عمق شرق خليج عدن عند الساعة (9:19) صباح الخميس، ويبعد عمق بؤرتها الضحل حدود (10) كيلومتر، تبعد عن مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (490) كيلومتر وعن أرخبيل سقطرى (230) كيلومتر، وعلى بعد 225 كم عن سواحل المهرة.

وأشار إلى أن هذه الهزة تأتي ضمن الهزات الزلزالية المتوسطة الشدة وأنه لا مخاطر منها ولم يشعر سكان المحافظات بها نظرا لبعد مركز قوتها عن اليابسة.