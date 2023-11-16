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مصرع وإصابة تسعة من عناصر مليشيا الحوثي جراء تصعيدها في مأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، بنيران قوات الجيش خلال اليومين الماضيين بجبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي.

وقالت مصادر مطلعة، إن تسعة من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وأصيبوا بنيران قوات الجيش بجبهات محافظة مأرب.

وأضافت المصادر، أن أربعة عناصر من مسلحي المليشيا قتلوا فيما أصيب خمسة آخرون خلال المواجهات مع قوات الجيش بجبهات شمال وغرب محافظة مأرب.

وأشارت المصادر أن العناصر الحوثية التي قتلت وأصيبت تنتمي لمحافظة إب وسط البلاد، حيث شيعت عددا من الجثامين يوم أمس بعدد من مديريات المحافظة.

وصعدت مليشيا الحوثي من تحركاتها العسكرية في محافظة مارب، وعززت خلال الأسابيع الماضية مليشيا الحوثي عناصرها في محيط مأرب، في محاولة تصعيد جديد، وبالتزامن مع ذلك بدأت حملات تجنيد إلى صفوفها في عدد من المناطق النائية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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