شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطر مميت يهددك أثناء استحمامك .. احذر هذا الفعل الذي يهدد جهازك التناسلي وقد ينهي حياتك!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يدور الجدل حول ما إذا كان من المقبول التبول في الحمام تقليديًا حول مخاوف تتعلق بالنظافة. ذهب طبيب الآن إلى TikTok لشرح سبب كون المشكلة متعددة الأوجه في الواقع. تمت الدعوة مؤخرًا إلى الجمع بين وقت التبول والاستحمام كوسيلة فعالة لتوفير المياه ومساعدة الكوكب. في استطلاع أجرته Showers To You العام الماضي ، اعترف 76 بالمائة من المستجيبين بالقيام بذلك. ومع ذلك ، لجأ طبيب أمريكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشرح لماذا لا يؤدي التبول في الحمام إلى تشريح الإنسان.في فيديو TikTok الفيروسي ، تناولت الطبيبة الدكتورة أليسيا جيفري توماس ، من طب المسالك البولية في بوسطن ، الموضوع الحساس في مقطع فيديو بعنوان "لماذا لا ينبغي عليك التبول في الحمام". وأوضح الطبيب أن هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض.

أوضح الطبيب جيفري توماس ، الفيديو ، الذي حصل بالفعل على عشرات الآلاف من الإعجابات: "إذا تبولت في الحمام أو فتحت الصنبور أو فتحت الدش ثم جلست على المرحاض وتبولت أثناء الاستحمام أثناء الجري ، فأنت تنشئ ارتباطًا في الدماغ بين صوت الماء الجاري والاضطرار إلى التبول.

"عندما [تجمع] ذلك مع خلل وظيفي في قاع الحوض ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بعض مشاكل تسرب المثانة عندما تسمع مياه جارية خارج الحمام." تشير الأبحاث حول تأثيرات المياه الجارية إلى أن الشعور بالحاجة إلى التبول على صوت الماء هو استجابة مشروطة وانعكاسية.

يُعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى التشابه مع الضوضاء التي يحدثها المرء عند التبول ، مما ينتج عنه ارتباط نفسي مع الفعل. تقترح نظرية ثانية أن صوت الماء الجاري يجعل دماغنا يتواصل مع العضلة العاصرة - وهي الحلقة العضلية التي تتحكم في تدفق البول عبر مجرى البول - لجعله مفتوحًا.تعرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية سلس البول على أنه خروج غير مقصود للبول ، والذي يعتقد أنه يؤثر على ملايين الأشخاص. هناك عدة أنواع من سلس البول ، بما في ذلك سلس البول الإلحاحي ، والذي يشير إلى تسرب البول الذي يتبع رغبة ملحة ومفاجئة في التبول. يُعتقد أن ما يقرب من نصف جميع النساء فوق سن العشرين يعانين من درجة معينة من سلس البول في حياتهن. على الرغم من أن الحالة عادة ما ترتبط بالشيخوخة ، إلا أن الولادة هي عامل خطر آخر معروف.

تشرح NHS: "غالبًا ما تكون هناك بضع ثوان فقط بين الحاجة إلى التبول وإفراز البول. "قد تكون حاجتك إلى البول ناتجة عن تغيير مفاجئ في الوضع ، أو حتى بسبب صوت المياه الجارية." ذهبت الدكتورة أليسيا جيفري توماس ، وهي أيضًا أخصائية علاج طبيعي معتمدة لقاع الحوض ، لتشرح أنه بالنسبة للنساء ، لا يتم بناء تشريح الحوض من أجل التبول واقفًا. على عكس النساء ، يمتلك الرجال البروستاتا التي تدعم المثانة ، مما يجعل التبول جيدًا أثناء الوقوف.

قال الدكتور جيفري توماس: "بالنسبة لأولئك منا الذين ولدوا بتشريح أنثوي ، ليس من المفترض أن نتبول واقفين. "حتى في وضعية الكابتن مورغان ، لن يرتاح قاع الحوض بشكل مناسب ، مما يعني أننا لن نفرغ مثانتنا جيدًا. "لذا حاول التبول قبل تشغيل ماء الدش وإذا شعرت بالرغبة الملحة أثناء الاستحمام ، فحاول تجاهل ذلك."

نظرًا لأن الوقوف هو وضع صعب يتم فيه إرخاء قاع الحوض ، فقد يؤدي في بعض الحالات إلى بقاء كميات متبقية من الماء في المثانة..