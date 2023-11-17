شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمطار رعدية غزيرة وسيول على 4 مناطق سعودية حتى 11 مساءً.. والأرصاد تحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

طار رعدية غزيرة وسيول على 4 مناطق سعودية حتى 11 مساءً.. والأرصاد تحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام فيمدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات العلا وخيبر والعيص. الأمطار والسيول حتى 11 مساءً وبين المركزأن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًاتوقعات بتقلبات جوية وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرارالتقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من أمس الاثنين وتستمر حتى يومالخميس القادم ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياحهابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار علىمنطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة،فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي) رياح نشطة وأتربةوتشمل الحالة منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراةعبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة،رجال ألمع، ظهران الجنوب، طريب) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة،بني حسن، الحجرة، غامد الزناد) ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم،الكامل، أضم، العرضيات، ميسان) ومنطقة الرياض (العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية،رماح، مرات، الحريق)تأثيرات الحالة الجوية وحذر المركز الوطني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرةتشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرةللأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، وذلك على: منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة،المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد) ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم،الكامل، أضم العرضيات، ميسان)أمطار رعدية غزيرة وأشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار متوسطة إلىغزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة مكة المكرمة (جدة، بحرة، رابغ، خليص،الليث، القنفذة) ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية،الأسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، النبهانية، ضرية، المذنب) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، قرية العليا،النعيرية) في حين تتأثر يومي الأربعاء والخميس منطقة الشرقية(الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء، العديد، الخبر)ومنطقة الرياض (شقراء، الدوادمي عفيف، ثادق، الغاط،الزلفي، المجمعة، القويعية) ومكة المكرمة (الخرمة وتربة ورنية والموية) وبيّن المركز الوطني أن التوقعات الأولية تشير، بمشيئةالله، إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوعالمقبل، داعيًا الجميع باتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس عبرخدمات المركز وقنواته الإعلامية . .