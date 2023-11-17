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عدن - ياسمين التهامي - أحلى وأخف الكيكات “كيكة الزبادي” هشة وطرية لأخر قطعة بأقل المكونات وأسهل طريقة

يعد الكيك بالزبادي من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. ويتميز الكيك بالزبادي بطعمه الهش والقطني، وذلك بسبب استخدام الزبادي بدلاً من الحليب في تحضيره فهويجعله خفيفا ويعطيه طعما مميزا لكيك طري لأخر قطعة، والكيك يعتبر من وجبات الاسناكس الشهية التي يفضلها الكثير في منتصف اليوم أو في العمل لسهولة أكله بجانب العصير والشاي أو القهوة ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكيك بالزبادي.مكونات عمل الكيك بالزبادي

3 بيضات

واحد وربع كوب سكر

1 كوب زبادي كبير

ثلثين كوب زيت نباتي

2 كوب دقيقبوابة الصبح

أحلى وأخف الكيكات “كيكة الزبادي” هشة وطرية لأخر قطعة بأقل المكونات وأسهل طريقة

بواسطة

حياة محمد

منذ 14 ساعة

منوعات

يعد الكيك بالزبادي من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. ويتميز الكيك بالزبادي بطعمه الهش والقطني، وذلك بسبب استخدام الزبادي بدلاً من الحليب في تحضيره فهويجعله خفيفا ويعطيه طعما مميزا لكيك طري لأخر قطعة، والكيك يعتبر من وجبات الاسناكس الشهية التي يفضلها الكثير في منتصف اليوم أو في العمل لسهولة أكله بجانب العصير والشاي أو القهوة ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكيك بالزبادي.

أحلى وأخف الكيكات “كيكة الزبادي” هشة وطرية لأخر قطعة بأقل المكونات وأسهل طريقة

مكونات عمل الكيك بالزبادي

3 بيضات

واحد وربع كوب سكر

1 كوب زبادي كبير

ثلثين كوب زيت نباتي

2 كوب دقيق

الكيك بالزبادي

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1 باكو بيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر حتى يتحول لونهما إلى الأبيض الكريمي.

أضيفي الزبادي والزيت النباتي، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض، واخفقي حتى تمتزج المكونات.

في هذا الوقت سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.

جهزي صينية الكيك وادهنيها بالزيت ورشه من الدقيق.صبي الخليط في صينية الفرن التي قومتي بتجهيزها.

ضعي الكيك بالفرن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى ينضج.

اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل تقطيعه وتقديمه.

يمكن تقديم الكيك بالزبادي كما هو، أو مع بعض الإضافات، مثل الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة أو الفواكه، كما يمكن استخدامها كطبقة في بعض الحلويات، مثل التورتة.

الكيك بالزبادي من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، ويمكنك تحضيرها حسب ذوقك ورغبتك.أسرار نجاح الكيك بالزبادي

استخدام الزبادي الطازج، فهو يعطي الكيك نكهة أفضل.

تأكدي من أن البيض طازج، فهو يعطي الكيك قوامًا هشًا ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

لا تبالغي في خفق البيض والسكر، حتى لا تصبح الكيكة كثيفة.

أضيفي الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج، حتى لا تتكون كتل.

لا تفتح الفرن خلال التسوية، حتى لا تنخفض درجة حرارة الفرن وتهبط الكيكة.

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