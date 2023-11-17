شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 فئات من الأجانب المقيمين في السعودية يحق لهم التملك العقاري داخل المملكة.. هل أنت منهم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أوضح المدرب العقاري، حسن بن عشق العطريز، تفاصيل حول أحقية تملك الأجانب الغير سعوديين المتواجدين في المملكة "المقيمين" للعقارات.

اقراء ايضاً :ونوه إلى أنه يحق للمقيم التأجير عن طريق شبكة إيجار فيه خانة تتيح للمالك الغير سعودي تأجير وحدته التي يشتريها ويحق له وحدة سكنية واحدة لا غير، لافتا إلى أن الشراء حر ومنقول الصك باسمه.

كما أكد على أحقية الأجانب غير السعوديين في الشراء بنظام التقسيط، عن طريق البنوك والشركات المعتمدة من البنك المركز موضحًا أنه لا يوجد ضريبة لشراء غير السعودي، فقط ضريبة التصرفات العقارية على الشراء السكني.

ولفت العطريز إلى أن غير السعودي لا يحق له التملك في مكة أو المدينة.وأشار العطريز إلى أن) فئة الإقامة العادية، إقامة المستثمر، الإقامة الدبلوماسية) هي الثلاث الفئات التي يحق لها التملك السكني في المملكة عن طريق الموافقة أو وزارة الداخلي، أما بالنسبة لفئة الإقامة المميزة للسكن، فإنه يحق لها التملك بدون الموافقة من وزارة الداخلية.

كما أوضح أنه يحق لفئة الإقامة المميزة الاستثمارية شراء عقار للشركة الاستثمارية وليس له كشخص ويتم ذلك عن طريق هيئة الاستثمار.

أما بالنسبة لفئة لإقامة العادية، قال "إن المقيمين الذين يمتلكون إقامة قديمة يحق لهم تملك فيلا أو شقة أو أرض سكنية ويحق لهم الشراء عن طريق أبشر، مؤكدًا أنه لايحق لهذه الفئة الشراء في عقارات خاصة بوزارة الإسكان، فقط الشراء عن طريق المطور العقاري..