شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة ساحره الجمال تزوجت 3 رجال وعند الولادة وقعت كارثة لا يصدقها العقل.، والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت امرأة صينية على خداع 3 رجال من خلال زواج مزيف وذلك للحصول على ما يقرب من 100 ألف دولار من خلال الزواج منهم، وذلك كما ذكرت صحيفة"oditycentral"

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن المرأة المتزوجة بالفعل والبالغة من العمر 35 عاماً، استغلت انشغال زوجها الحقيقي بالعمل وقامت بمواعدة 3 رجال في وقت واحد.

وأوضحت الصحيفة أن "تشو" بدأت في البحث عن أزواج مزيفين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه 3 رجال ساذجين لم يشكوا أبدا فى نواياها الحقيقية، حيث واعدتهم جميعا في نفس الوقت، وتمكنت من قضاء الوقت معهم جميعا دون إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقي، أو علاقاتها، قبل أن تطلب منهم الزواج.

وتمكنت تشو من استخدام كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية، حيث أخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانوني، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض، بالإضافة إلى أنها ادعت أنها يجب عليها المغادرة بعض الأوقات للتدريب مع الشركة التي تعمل بها، ويبدو أن الثلاثة رجال لم يشكوا في هذه الحيلة، خاصة أنها كانت جيدة فى التظاهر بأنها تريد الزواج منهم.

وكانت المتهمة تهتم فقط بحفلات الزفاف لأنها أرادت جمع الهدايا والأموال من الحاضرين، وبذلت جهدها لضمان سير حفلات الزفاف دون أي عوائق، حيث قامت بتعيين ممثلين ليكونوا بمثابة أصدقائها وعائلتها خلال الاحتفالات، ولم يشك أحد في أي شيء، حتى أنها دفعت للعديد من الممثلين ليأتوا لزيارتها وزيارة أزواجها المزيفين على مر السنين للحفاظ على المظاهر.

وانهارت خطة تشو في العام الماضي، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانج، بإخباره أنها حامل بتوأم، فأخبرته أنها تريد الولادة مع والدتها في مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كل النفقات، بينما يبقى هو في المنزل للعمل، حيث ظلت ترسل له باستمرار صورا لنتائج فحوصات مزيفة حتى صورا لأطفال حديثي الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت، وعندما جاء تشانج لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو.

وكانت "تشو" قد استأجرت ممثلًا آخر ليلعب دور الطبيب الذي أنجب توأمها، لكن عندما لم يتمكن من الإجابة على أسئلتهم أو إنجاب الطفلين التوأم، بدأ تشانج يشك في أن هناك خطأ ما، فقام بالبحث في أوراقها لدى الجهات المعنية، ليفاجأ بأن زوجته متزوجة بالفعل من آخر.

وبعد أن علم زوج تشو عن حياة زوجته السرية، طلقها فى أبريل الماضي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت من أزواجها الثلاثة المزيفين بما لا يقل عن 660 ألف يوان أى ما يعادل 92 ألف دولار.

وأدانت المحكمة "تشو" الأسبوع الماضي بتهمة الإحتيال، حيث ستقضي 10 سنوات في السجن.