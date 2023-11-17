شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مريم" إبنة حنان ترك تخطف الأنظار في أول ظهور.. كبرت وأصبحت نسخة منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ريم" إبنة حنان ترك تخطف الأنظار في أول ظهور.. كبرت وأصبحت نسخة منها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الايام الماضية، صورة للفنانة حنان ترك، برفقة أبناءها الخمسة وزوجها ومنهم ابنتها مريم، في إطلالة مبهجة. وتبين أن الصورة كانت من احتفال العائلة بعيد ميلاد الفنانة حنان ترك الـ46، ولاقى ظهورهم تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، كونه الظهور الأول لها مع أبنائها الخمسة بعدما كبروا. وقام بنشر الصورة آدم ابن حنان ترك من طليقها السابق خالد خطاب، ولديه أخ شقيق يدعى يوسف، وثلاثة أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك.وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بمريم ابنة حنان ترك، مؤكدين أنها تحمل ملامح كبير منها، خاصة عينيها المعبرة للغاية. . عدن - ياسمين التهامي - �ريم" إبنة حنان ترك تخطف الأنظار في أول ظهور.. كبرت وأصبحت نسخة منها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الايام الماضية، صورة للفنانة حنان ترك، برفقة أبناءها الخمسة وزوجها ومنهم ابنتها مريم، في إطلالة مبهجة. وتبين أن الصورة كانت من احتفال العائلة بعيد ميلاد الفنانة حنان ترك الـ46، ولاقى ظهورهم تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، كونه الظهور الأول لها مع أبنائها الخمسة بعدما كبروا. وقام بنشر الصورة آدم ابن حنان ترك من طليقها السابق خالد خطاب، ولديه أخ شقيق يدعى يوسف، وثلاثة أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك.وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بمريم ابنة حنان ترك، مؤكدين أنها تحمل ملامح كبير منها، خاصة عينيها المعبرة للغاية. .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "مريم" إبنة حنان ترك تخطف الأنظار في أول ظهور.. كبرت وأصبحت نسخة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.