شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سرّ صحة مذهلة وجمال لا يقاوم.. اكتشف 7 أسرار تجعلك تشرب كوب عصير البقدونس يومياً على الريق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد البقدونس الصحية والغذائية

يعتبر البقدونس من النباتات العشبية الشهيرة والتي تنمو في مناطق مختلفة من العالم. ويتم استخدامه على نطاق واسع لفوائده الصحية والغذائية المتعددة التي يمكن للجسم الاستفادة منها.

تحسين صحة الجهاز الهضمي والكبد

يساهم تناول عصير البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي وذلك بفضل دوره في دعم صحة الكبد. فالبقدونس يزيد من مستويات الغلوتاثيون المضاد للأكسدة في الكبد ويساعد في تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة. كما يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد لهضم الدهون في الأمعاء.

تنظيم مستويات السكر في الدم

ثبت أن عصير البقدونس يخفض مستويات الغلوكوز في الدم، مما يجعله علاجًا بديلًا لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان.

تحسين رائحة النفس والجسم

يحتوي البقدونس على الكلوروفيل الذي يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. والكلوروفيل يعمل أيضًا كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

خفض ضغط الدم

يعمل البقدونس كمدر للبول، حيث يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول ويزيد من امتصاص البوتاسيوم في الكليتين، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

تحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين ج وفيتامين هـ، وهذه المركبات تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة وتساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.

تنقية الكليتين من السموم

يحتوي كوب واحد من عصير البقدونس على القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم ووقاية المثانة من أي مرض قد يصيبها.

تقوية المناعة

يعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة.

طريقة تحضير عصير البقدونس

احضر حزمة من البقدونس وقطعها إلى قطع صغيرة. قم بغلي كمية من الماء على درجة حرارة متوسطة. عندما يصل الماء لمرحلة الغليان، أضف البقدونس وقلل الحرارة. اترك المغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. أزل المغلي من على النار واتركه يبرد، ثم أضف قطعة من الليمون وملعقة من العسل. قم بتناول العصير باردًا.

القيمة الغذائية للبقدونس

تحتوي كل 100 غرامٍ من البقدونس على: