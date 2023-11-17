عدن..مقتل مدني جراء اشتباكات بين فصيلين تابعين للانتقالي

قُتل شاب مدني برصاص عناصر من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، فجر اليوم الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن الشاب (عبدالملك منصور ـ 24 عاماً)، قُتل في جولة الغزل والنسيج بمديرية الشيخ عثمان أثناء اشتباكات اندلعت بين فصيلين من قوات المجلس الانتقالي في الساعات الأولى من فجر اليوم.



وأوضحت المصادر أن عناصر من إحدى فصائل الانتقالي هاجمت حاجز تفتيش تابع للقطاع الثامن في قوات الحزام الأمني (انتقالي) واندلعت على إثرها اشتباكات واسعة بين الجانبين.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات توسعت في مناطق أخرى داخل مديرية الشيخ عثمان وامتدت إلى مديرية المنصورة.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة أمنيا وعسكريا لقوات المجلس الانتقالي، منذ عدة سنوات، فوضى أمنية عارمة وصراعات مسلحة بين التشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للإمارات حول النفوذ والجبايات، في ظل استمرار رفض المجلس تنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي نص على دمج تلك التشكيلات ضمن قوات الجيش والأمن.

