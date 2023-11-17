لقطة تاريخية مؤلمةلويس دياز يقلب الطاولة ضد البرازيل ويدخل في نوبة بكاء هيستيري

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقطة تاريخية مؤلمة!! لويس دياز يقلب الطاولة ضد البرازيل 2-1 ويدخل في نوبة بكاء هيستيري مع أبيه وأمه المختطفين!! الدقيقة 75: منتخب البرازيل متقدم بهدف مارتنيلي! الدقيقة 80: دياز يسجّل هدفين للتاررريخ بالرأس وتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة كولومبيـا . ديااز يذهب إلى أبيه وأمه بعد عودتهم من اختطاف دام أسابيع والجميع لا يتمالك نفسه من البكاء!.

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