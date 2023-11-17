شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رونالدو يثير ضجة كبيرة ويشعل المواقع بسبب ما قاله عن الدوري السعودي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار النجم الإسباني ألفارو موراتا حالة كبيرة من الجدل قبل أيام قليلة، أثناء حديثه عن فشل صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

موراتا قال تحديدًا التالي: “لو كنت ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، ربما ذلك كان سيكلفني مكاني في المنتخب الإسباني، وهو أمر سأندم عليه”.

ورد عليه رونالدو قائلا : إن وجهة نظره غير صحيحة مطلقًا

وأشار إلى أنه على مشارف اعتزال كرة القدم دوليًا من بعد الفشل في كأس العالم 2022، ولكن منذ وصوله إلى الدوري السعودي تبدل الوضع تمامًا ويشارك منتخب بلاده البرتغال من جديد.

2- أغلب النجوم الكبار الذين انضموا إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، ينضمون بصورة منتظمة لمنتخبات بلادهم.

3- لا يوجد أي لاعب كبير في الدوري السعودي يغيب عن منتخب بلاده، إلا في حالة الإصابة أو عدم الجاهزية أو الاعتزال..